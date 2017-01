सुप्रीम कोर्ट ने वाट्सऐप डाटा की प्राइवेसी को लेकर फेसबुक और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने वाट्सऐप डाटा की प्राइवेसी को लेकर केंद्र सरकार और फेसबुक दोनों से जवाब मांगा है।

Monday, January 16, 2017

Supreme court sends notice to Facebook and centre government for insecure whatsapp data