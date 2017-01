सुप्रीम कोर्ट ने कहा- शारीरिक रूप से अक्षम नहीं उठा सकते OBC कोटे का लाभ

केंद्र सरकार ने दिल्ली और मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसमें OBC श्रेणी के शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों को 10 बार परीक्षा में बैठने की बात कही गई थी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 12:18 [IST]

English summary

Supreme Court said qota for handicapped in civil services a govt policy