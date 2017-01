जल्लीकट्टू खेलने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने की अस्वीकार, तमिलनाडु के पोंगल त्योहार में खेलना चाहते थे

सुप्रीम कोर्ट ने विवादित खेल जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के पोंगल त्योहार के दौरान खेलने की मांग अस्वीकार कर दिया। इस खेल को खेले जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा रखा है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 14:37 [IST]

English summary

supreme court rejected the plea to allow jallikattu in pongal festival in tamilnadu