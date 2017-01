सुप्रीम कोर्ट ने बजट की तारीख पर जल्द सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बजट की तारीख से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। 5 राज्यों में चुनावों की प्रक्रिया 4 फरवरी से शुरू है और बजट 1 फरवरी को सदन के पटल पर रखा जाएगा।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 13:03 [IST]

English summary

Supreme Court refuses urgent hearing on a plea seeking postponement of Union Budget presentation ahead of Assembly polls in five states.