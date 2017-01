सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्‍हा के खिलाफ कोयला घोटाला मामले में जांच के आदेश दिए हैं।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 15:18 [IST]

English summary

Supreme Court orders probe against former CBI chief Ranjit Sinha in coal block scam