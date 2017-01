सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, डीएनडी पर नहीं लगेगा कोई टोल

सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, डीएनडी टोल पर अब नहीं देना होगा टोल, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार

Story first published: Monday, January 23, 2017, 16:52 [IST]

English summary

Supreme court gives big decision now there will be no toll at DND. Court rejects the plea to stay Allahabad court decision.