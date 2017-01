सुप्रीम कोर्ट ने एक 22 वर्षीय महिला को गर्भ में पल रहे उसके भ्रूण का गर्भपात करने की इजाजत दे दी है। एक 22 वर्षीय महिला के पेट में 24 सप्‍ताह का बच्‍चा पल रहा था।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 16, 2017, 16:05 [IST]

English summary

Supreme court allows 24 week pregnant woman to abort foetus with undeveloped skull