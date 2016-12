कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने पीएम नरेन्द्र मोदी को लिखा खुला खत, दाऊद का लेना चाहते हैं इंटरव्यू

कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में गुत्थी और डॉ. गुलाटी जैसे किरदार निभाने वाले सुनील ग्रोवर ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर दाऊद का इंटरव्यू करने की इच्छा जताई है।

It's funny... #CoffeeWithD trailer... Sunil Grover is all set to entertain us yet again... Check it out! https://t.co/4lMzRJiA2i

Story first published: Friday, December 23, 2016, 10:27 [IST]

As ludicrous as it may sound, but popular comedian Sunil Grover has penned an open letter to Prime Minister Narendra Modi, requesting him to get an interview with underworld don Dawood Ibrahim