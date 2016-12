बुधवार को निर्भय मिसाइल के चौथे टेस्‍ट ने फेल होने के साथ लगाया डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की क्षमता पर सवालिया निशाना। आखिरी बार अक्‍टूबर 2014 में टेस्‍ट हुआ था सफल।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 10:57 [IST]

English summary

Subsonic cruise missile Nirbhaya test fails forth time. This missile is expected to supplement the BrahMos supersonic missile.