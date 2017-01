मुख्यमंत्रियों की समिति की सिफारिश, कहा गरीबों को स्मार्टफोन खरीदने पर मिले 1000 रु. की सब्सिडी

मुख्यमंत्रियों की समिति ने कर के दायरे से बाहर और छोटे दुकानदारों को स्मार्टफोन की खरीद पर 1,000 रुपए की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 23:35 [IST]

English summary

Subsidy of Rs.1000 recommended by committee on digital payments for purchasing of smartphones for non-income tax assessees.