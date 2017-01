पत्रकार अर्नब के चैनल पर सुब्रमण्यम स्वामी ने खड़े किए सवाल, कहा- नियम विरुद्ध है नाम

भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राजचिह्नों और नामों के (दुरूपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 का हवाला देते हुए अर्नब गोस्वामी के चैनल के नाम पर आपत्ति दर्ज कराई है।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 13:29 [IST]

English summary

Subramanian says Arnab's 'Republic' is contrary to law.