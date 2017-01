छात्र ने पहले फेसबुक पर लिखा Gd byeee, उसके बाद लगा ली फांसी

संप्रित की मां अपर्णा ने कहा- वह अध्यापक मेरे बेटे को मारता था और पूरी क्लास के सामने कान पकड़ कर खड़ा करता था, जो मेरे बेटे को बहुत बुरा लगता था।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 14:33 [IST]

English summary

student wrote gd bye on his facebook wall and committed suicide