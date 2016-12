बरेली में 76 किलो चरस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, कीमत 76 लाख रु.

बरेली में एसटीएफ ने 2 तस्करों को 76 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 76 लाख रु. की कीमत के चरस बरामद हुए है।

Story first published: Sunday, December 25, 2016, 23:49 [IST]

