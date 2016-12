अखिलेश की नाकामी को छुपाने के लिए सपा में घमासान: भाजपा

भाजपा ने कहा है कि अखिलेश यादव सरकार की सम्पूर्ण विफलता से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये पूरा ड्रामा किया जा रहा है।

Apne suna hoga 'baap bada na bhaiya,' yahan samajh mei nhi aa paa raha hai ki 'beta bada na bhaiya': S Trivedi on UP CM's expulsion from SP pic.twitter.com/4upTI6BKZC

Story first published: Friday, December 30, 2016, 22:26 [IST]

English summary

Mulayam singh Yadav Expelled Akhilesh Yadav for 6 years BJP said SP's fixed match to divert attention from Akhilesh Yadav's failures.