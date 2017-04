49 की उम्र में संत भय्यू महाराज इनसे करने जा रहे हैं दूसरी शादी, वायरल हो रही है फोटो

1968 को जन्मे भय्यू महाराज का असली नाम उदयसिंह देखमुख है। वे शुजालपुर के जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं।

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 15:16 [IST]

High profile saint and spiritual guru Bhaiyyu Maharaj has tied the knot with Dr Ayushi Sharma, a native of Shivpuri, in Indore.