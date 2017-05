मल्लिका की FB पोस्ट पर भय्यू महाराज के पीए तुषार ने कहा कि वो आश्रम में आती थी लेकिन आश्रम ने कभी उन्हें किताब लिखने की अनुमति नहीं दी थी।

Monday, May 1, 2017, 17:23 [IST]

Self-proclaimed spiritual guru Bhaiyyu Maharaj caught in a controversy on his wedding day after an actress accused him of 'cheating' on her. She alleged that Bhaiyyu calls her up from different numbers to disturb her.