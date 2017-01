मुलायम बनाम अखिलेश: एसपी के चुनाव चिह्न साइकिल पर लग सकती है रोक

सपा नेताओं ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष मान लिया है। उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शिवपाल यादव को पद से हटा दिया गया है।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 9:03 [IST]

If Akhilesh and Mulayam Both claims SP Symbol Cycle, EC may Put ban on it, Akhilesh Yadav now SP party chief in place of his father Mulayam Singh.