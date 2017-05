सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग- आखिर 'बाहुबली' का धर्म क्या है, वो हिंदू है या मुस्लिम?

'बाहुबली 2' के मुख्य कलाकारों अमरेंद्र बाहुबली और देवसेना की मुस्लिम वेशभूषा में एक फोटोशॉप की गई इमेज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 13:33 [IST]

English summary

Since Saturday, a photo shopped image of Amarendra Baahubali and Devasena, the lead characters of Baahubali 2 in Muslim attire has been doing the rounds on different social media platforms. A twitter handle Atheist_Krishna called it 'Babu-Ali'.