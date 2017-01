VIDEO: सांप किसी को घेरकर कैसे करते हैं शिकार, देखकर कांप जाएगी आपकी रूह

अगर आपने कभी सांपों के किसी झुंड को शिकार करते हुए नहीं देखा है तो देखिए ये दो वीडियो। आपकी रूह कंपा देने के लिए ये काफी हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 18:28 [IST]

English summary

snakes chasing iguana and trying to eat