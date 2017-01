जल्द आप देख सकेंगे स्मृति ईरानी की 10वीं 12 वीं की मार्कशीट

केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। उनके 10वीं और 12वीं के प्रमाणपत्रों के जांच के आदेश दे दिए गए हैं और 60 दिनों के भीतर इसे सार्वजनिक करने की बात कही गई है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 21:04 [IST]

English summary

The Central Information Commission had directed the Central Board of Secondary Examination to allow inspection of class 10th and 12th school records of Union Minister Smriti Irani.