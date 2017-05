स्मृति ईरानी ने कहा-मैं सोचती हूं अपनी चूड़ियां इनको को दे दूं, वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ स्मृति ईरानी का पुराना वीडियो, कहा-सोचती हूं अपनी चूड़ियां प्रधानमंत्री जी को दे दूं।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 18:12 [IST]

English summary

Cabinet Minister Smriti Irani Old Video On PM goes Viral On Social Media After Tension on Border increase.