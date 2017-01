बांदीपोर में मारे गए लश्‍कर-ए-तैयबा के आतंकवादी अबू मूसा के मुंबई आतंकी हमलों के मास्‍टरमाइंड के रिश्‍तों को लेकर हो रही है जांच। बुधवार को एनकाउंटर में मारा गया है मूसा।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 13:36 [IST]

English summary

Investigations are on to find out if the terrorist slain on Wednesday at Jammu and Kashmir is the nephew of the dreaded Zaki-ur-Rehman Lakhvi.