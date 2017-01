नशेड़ी पिता की करतूत, पत्नी से झगड़े में 6 साल के बेटे की चाकू घोंप कर की हत्या

पुलिस की ओर से बताया गया कि दिहाड़ी मजदूर का काम करने वाले प्रह्लाद माझी ने पत्नी से विवाद के बाद अपने 6 साल के बेटे की चाकू घोंपकर हत्या कर दी।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 17:11 [IST]

English summary

six year boy hacked to death, allegedly by his father in Burdwan west bengal.