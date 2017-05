हिमाचल: इतना भीषण हादसा कि पहले न गाड़ी मिली न लाशें, 6 मरे

हादसा इतना भीषण था कि बहुत देर तक पता ही नहींं चला यह हुआ कहांं है? बहुत खोजने पर क्षतिग्रस्त गाड़ी मिली। इस हादसे में 6 मारे गए।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 15:09 [IST]

Six killed in accident in Himachal Pradesh.