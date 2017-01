केरल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में CPM के 6 कार्यकर्ता गिरफ्तार

जांच कर रही टीम ने तीन दिन बाद सीपीएम के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर हत्या के तार जोड़ने की कोशिश की है। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

घटना को लेकर बीजेपी ने राज्य में विरोध प्रदर्शन और बंद का ऐलान किया था। जिस वक्त वारदात हुई तब संतोष अपने घर में अकेले था। उसके हाथ और पैरों पर 20 से ज्यादा बार हमला किया गया था। बीजेपी ने कन्नूर में इस हत्या के खिलाफ काफी आवाज उठाई थी। घटना से एक दिन पहले ही बीजेपी के एक नेता ने आरोप लगाया था कि जब से केरल में सीपीएम की अगुवाई वाली सरकार बनी है तब से राज्य में बीजेपी के 10 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। इसके साथ ही कई कार्यकर्ताओं से मारपीट के मामले भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक हत्याओं के मामले में केरल पहले स्थान पर आ गया है। SEE VIDEO: इंजीनियर को बीजेपी विधायक के पैर छूकर मांगनी पड़ी माफी

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 16:24 [IST]

English summary

Six cpm workers arrested in connection with bjp worker murder.