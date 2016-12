सरबजीत सिंह की बहन दलजीत कौर ने थामा भाजपा का हाथ

सरबजीत सिंह की बहन दलजीत कौर ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा, अपने भाई को जेल से बाहर लाने के लिए उन्होंने काफी लंबी लड़ाई लड़ी।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 11:40 [IST]

English summary

Sister of Sarabjit Dalbir Kaur joins BJP ahead of Punjab polls. She is well known for her fight to save her brother.