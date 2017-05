शोपियां के 20 गांवों के बाहर 4,000 सैनिकों का पहरा लेकिन गांवों वालों की मदद से भाग निकला लश्‍कर-ए-तैयबा का कमांडर जुनैद मट्टू। 18 वर्ष का जुनैद बन चुका है बड़ी चुनौती।

