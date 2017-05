19 वर्ष के जुनैद मट्टू को दिसंबर 2016 में लश्‍कर ने साउथ कश्‍मीर में अपना कमांडर बनाया था। उसे लश्‍कर के आतंकी माजिद जरगर के बाद कमांडर बनाने का ऐलान लश्‍कर की ओर से किया गया था।

Story first published: Friday, May 5, 2017, 11:29 [IST]

