केजरीवाल ने कहा कि 'आप चाहे जूता फिंकवाओ या CBI रेड कराओ, नोटबंदी घोटाले और सहारा-बिरला रिश्वतखोरी का सच मैं लोगों को बताता रहूंगा ।

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 19:05 [IST]

English summary

A shoe was hurled at Delhi CM Arvind Kejriwal in Rohtak on Sunday evening during the party’s ‘Tijori Tod Bhanda Fod’ rally against Prime Minister Narendra Modi’s demonetisation move.