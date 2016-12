आईआईटी-मुंबई में हनुमान की पेंटिंग पर शिवसेना ने किया बवाल, कैंपस में सुरक्षा बढ़ाई गई

कैंपस में स्टॉल लगाने वालों और दर्शकों ने बताया कि पेंटिंग को लेकर काफी गरमागरम बहस भी हुई थी। शिवसेना नेताओं ने बताया कि उन्हें पेंटिंग के बारे में रविवार को पता चला था।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 7:34 [IST]

English summary

shiv sena leaders objects during iit annual festival over a painting of hanuman in mumbai.