गोवा चुनाव से पहले BJP को झटका, शिवसेना हुई विरोधियों के साथ

गोवा चुनाव से पहले ही शिवसेना, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और गोवा सुरक्षा मंच ने गठबंधन की घोषणा कर दी है और सुदीन धवलीकर को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 17:29 [IST]

English summary

Shiv Sena forms alliance with MGP and GSM in Goa