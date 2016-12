सहारा डायरी से राहुल ने पीएम पर लगाया आरोप, शीला ने बताया फर्जी

राहुल गांधी के सहारा डायरी के हवाले से पीएम पर लगाए गए आरोपों पर शीला दीक्षित ने किया पलटवार, बोलीं इन दस्तावेजों में कोई भी सच्चाई नहीं है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, December 26, 2016, 17:41 [IST]

English summary

Sheila Dixit rejects the Sahara Diary allegation made by Rahul Gandhi. She says these documents have no iota of truth.