राहुल गांधी को शीला ने दी सलाह, कहा 'ये काम करो'

विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता खोने के बाद लगातार कमजोर पड़ रही कांग्रेस को हाल ही में संपन्न हुए एमसीडी चुनाव में भी करारी हार मिली है।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 14:08 [IST]

English summary

Sheila Dikshit advises Rahul Gandhi to more be accessible to party workers.