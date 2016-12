मुंबई: पिता को अंतिम विदाई देने के लिए इंद्राणी मुखर्जी एक दिन के लिए जेल से बाहर

इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामर राय ने कबूल किया है कि शीना का मर्डर उसी के सामने हुआ था और उसने बखूबी देखा था कि शीना का गला किसने घोंटा है।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 9:01 [IST]

English summary

Indrani Mukherjea, the prime suspect in Sheena Bora murder case, on Tuesday walked out of jail after a special CBI court allowed her to perform father’s last rites in Mumbai.