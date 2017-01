एनआरएआई के अध्यक्ष रियाज अमलानी ने बताया कि रेस्तरां के मेन्यू में साफ लिखा होता है कि कितना सर्विस चार्ज लगाया जाएगा। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 12:53 [IST]

English summary

The Centre reiterated that customers dissatisfied with service could choose not to pay the service charge levied by a hotel or restaurant, but the NRAI cited judicial precedent to support its case for the levying of a service charge.