अपनी आंखों के सामने बदलवाता था कपड़े, मना करने पर छत से फेंकने की धमकी देता था सीरियल रेपिस्ट

लड़कियों ने बताया कि आरोपी ने उन्हें अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था और वहां उन्हें गलत ढंग से छू रहा था। हालांकि वे वहां से भागने में कामयाब रहीं और राह चलते लोगों से मदद की गुहार लगाई।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 10:17 [IST]

English summary

Serial rapist abused minor girls on rooftop by threatening to throw down.