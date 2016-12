वर्ष 2010 में कश्‍मीर घाटी के लोगों को पत्‍थरबाजी के लिए उकसाने वाले मसर्रत आलम ने पिछले वर्ष घाटी में आयोजित की थी भारत विरोधी रैली। पहली बार सिर्फ 20 वर्ष की उम्र में गिरफ्तार हुआ था मसर्रत।

Wednesday, December 28, 2016, 16:30 [IST]

Separatist leader Masarat Alam will be released after Jammu Kashmir court order.