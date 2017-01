उत्तराखंड में कांग्रेस को तगड़ा झटका, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भाजपा में शामिल

यशपाल आर्य उत्तराखंड में कांग्रेस के काफी प्रभावी नेता माने जाते हैं। वे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यशपाल आर्य प्रदेश कांग्रेस संगठन से नाराज चल रहे थे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 16, 2017, 12:27 [IST]

English summary

Senior Uttarakhand Congress leader and state minister Yashpal Arya joined BJP in presence of Amit Shah.