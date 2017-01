सरकारी अधिकारी ने वाट्सएप पर शेयर किया अश्लील वीडियो, किरण बेदी भी थीं सदस्य

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार एएस शिवकुमार ने वाट्सएप ग्रुप का मिस यूज किया और एक वल्गर वीडियो इसमें शेयर कर दिया।

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 10:08 [IST]

English summary

Senior Pondicherry Civil Services officer A S Sivakumar, serving as the registrar of cooperative societies mdhsxwas suspended on the orders of lieutenant governor Kiran Bedi for posting obscene videos in a WhatsApp group.