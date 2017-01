राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सचिव ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, राजनीतिक दलों को किया आगाह

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सचिव ऑमिता पॉल ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 23:42 [IST]

English summary

Secretary to the President Pranab Mukherjee, Mrs. Omita Paul has written to Election Commission of India on use of President’s photos for political purposes