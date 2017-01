सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, धर्म-जाति के आधार पर वोट मांगना गैरकानूनी

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व केस में कहा कि चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष कार्य है इसलिए इसकी प्रक्रियाओं में भी धर्मनिरपेक्षता को लागू किया जाना चाहिए।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 11:36 [IST]

SC says no politician can seek vote in the name of caste, creed, or religion.