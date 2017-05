कपिल मिश्रा ने लिखा कि कल तक सारी दुनिया को कह रहे थे कि EVM के कारण हारे चुनाव अब अचानक पानी का मुद्दा। मीडिया के सामने आने से क्यों बच रहे है।

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 13:18 [IST]

English summary

We will see in next 8-10 days Satyendra Jain will be making his way to jail, said Aam Aadmi Party leader Kapil Mishra.