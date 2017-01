अमर सिंह मिली Z कैटेगरी की सुरक्षा, अखिलेश गुट ने कहा-पार्टी तोड़ने का इनाम

अमर सिंह दूसरे सपा नेता होंगे जिन्हें केंद्र सरकार की ओर से जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।ये सुरक्षा मुलायम सिंह यादव को मिली हुई है।

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 14:28 [IST]

English summary

In a sudden move, the Ministry of Home Affairs has awarded the 'Z' category security cover to Amar Singh.