यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका

समाजवादी पार्टी में टिकटों को लेकर चाचा-भतीजे के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, इसे लेकर सपा मुखिया काफी परेशान हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 14:58 [IST]

English summary

Samajwadi party is all set for the second round of Akhilesh Shivpal clash.Akhilesh supporters likely to contest on independent seat.