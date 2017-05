सपा में दो फाड़, अब उठेगा सवाल कि असली समाजवादी कौन!

सपा में दो फाड़ होने की सियासी घटना के बाद अब यह सवाल गूंजेगा कि आखिर असली समाजवादी है कौन? साथ ही सपा समर्थकों के बीच भी असमंजस की स्थिति बनेगी कि वह किस खेमे में जाएं?

Story first published: Friday, May 5, 2017, 18:17 [IST]

Samajwadi Party broken in two parts, which part is really socialist.