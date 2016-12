फोर्ब्स की टॉप कमाऊ लिस्ट में सलमान टॉप पर, कोहली नंबर 3

फोर्ब्‍स मैगजीन ने साल 2016 में भारत के सबसे ज्‍यादा कमाई करने वाले सेलेब्रि‍टीज की लि‍स्‍ट जारी की है। जिसमें नंबर वन को पोजिशन हिंदी सिनेमा के सुल्तान यानी सलमान खान को मिली है।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 12:12 [IST]

English summary

Salman Khan tops 2016 Forbes India Celebrity 100 List; Shahrukh at No. 2, Virat Kohli jumps to third position and highest by fame; veteran Rajinikanth among biggest gainers from last year.