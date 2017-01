आर्म्स ऐक्ट केस में सलमान खान बरी: 18 साल की बेचैनी...1:30 मिनट में खत्म..

ऐक्टर सलमान खान से जुड़े 18 साल पुराने आर्म्स ऐक्ट केस में बुधवार को फैसला आ गया। कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है।

Wednesday, January 18, 2017, 13:23 [IST]

Salman Khan was given the benefit of doubt today by a court in Rajasthan's Jodhpur, which held him not guilty of keeping an unlicensed weapon and using it during an alleged deer hunt in 1998.