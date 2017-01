आर्म्स एक्ट केस में सलमान खान बरी लेकिन जश्न नहीं, क्यों?

शिकार का एक केस अब भी चल रहा है और उसमें 25 जनवरी यानी ठीक एक हफ्ते बाद सलमान और बाकी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 15:19 [IST]

Salman Khan was given the benefit of doubt today by a court in Rajasthan's Jodhpur, which held him not guilty of keeping an unlicensed weapon and using it during an alleged deer hunt in 1998.