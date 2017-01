आर्म्स एक्ट केस में आज फैसले का दिन, जोधपुर पहुंचे सलमान खान

26 सितंबर 1998 को जोधपुर के भावड में काले हिरण का अवैध शिकार किया गया था। सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने बिना लाइसेंसी बंदूक से काले हिरण का शिकार किया था।

Wednesday, January 18, 2017, 8:15 [IST]

A Jodhpur court will announce its judgement in an arms act case against actor Salman Khan on Wednesday.