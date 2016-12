जानिए पटौदी रियासत के छोटेे नवाब तैमूर अली खान के बारे में...

करीना कपूर ने आज सुबह 7.30 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम 'तैमूर अली खान पटौदी' रखा गया है।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 12:53 [IST]

English summary

Kareena Kapoor Khan and husband Saif Ali Khan confirmed the birth of their son and also shared the name they have decided to give him: Taimur Ali Khan Pataudi.